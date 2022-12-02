Türkiye genelinde kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık’ta başladı ve 1 Nisan'a kadar devam edecek.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın kesintisiz, sorunsuz ve güvenli bir şekilde sürebilmesi ve kaza sonucu ölüm ve yaralanmaların önlenmesi için trafik uygulamaları yapıyor.

Ekipler, kentin giriş ve çıkış uygulama noktalarında kamyon, çekici, tanker ve otobüs gibi ticari faaliyet gösteren araçları durdurarak lastik kontrolü ve dişlerinin ölçümünü yaptı.

Araç sürücüleri ekipler tarafından kış lastiğinin önemi hakkında bilgilendirildi.

Denetimlerde, lastikleri yasal standartlara göre 4 milimetre diş derinliğinden az olmayan ve standartlara uygun olan araçlar yolculuklarına devam etti.

Zorunlu olduğu halde araçlarına kış lastiği taktırmayanlara ise 1152 lira idari ceza uygulandı.

"Bütün sürücülerin kış lastiği takmasını öneriyoruz"

Uygulama ile ilgili bilgi veren Konya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Ramazan Söylemez, "Kış lastiğini takmanın önemi özellikle sıcaklığın sıfır derecenin altına düşmesiyle araçların frenleme esnasında durma mesafesini azaltır, kış lastiği takılmayan aracın fren mesafesi ise uzar. Bu nedenle her yıl, ülkemizde tescilli veya tescilli olmasın yük ve yolcu taşımacılığı yapılan tüm araçlarda 1 Aralık’tan takip eden yılın 1 Nisan tarihine kadar kış lastiği bu süre zarfında zorunludur. Kış lastiği il sınırları içerisinde valilikler tarafından belirlenir. Bu belirleme ise yerel sıcaklıklar baz alınarak yapılır. Şu an Konya’da valiliğimiz tarafında alınan kararla 1 Aralık itibariyle uygulamaya başladık. Valilikçe alınan karar doğrultusunda ticari, yük nakli ve yolcu taşımacılığındaki çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ancak kış lastiğini sadece yük, ticari ve yolcu taşımacılığı yapan araçların değil, ilimiz sınırları içerisinde hususi araçlarla ilgili olarak bütün sürücülerin kış lastiği takmasını öneriyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, mevzuata uygun şekilde kış lastiği bulundurmayan araçlara 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 65/a maddesi gereğince 1152 lira idari para cezası kesilecek. Kentin birçok noktasında trafik ekipleri tarafından kurulan uygulama noktalarında araçlar durdurularak kış lastiği konusunda bilgilendirmede bulundu.