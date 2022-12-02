Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 08:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de evde çıkan yangında 1 çocuk dumandan etkilendi
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde evde çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 1 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Hürriyet Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde bulunan üç katlı binanın ikinci katındaki, Sedat Saraç'a ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, dumandan etkilenen 15 yaşındaki Elisa Saraç ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Saraç'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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