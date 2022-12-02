Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 07:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Elazığ'da alkollü sürücü emniyet binasına girmeye çalıştı
[Fotograf: DHA]
Elazığ'da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne girmeye çalışan otomobilin sürücüsü, polisin havaya ateş açması sonucu durduruldu. Alkollü olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana gelen olayda, binaya yaklaşan bir otomobil sürücüsü içeri girmeye çalıştı.
Sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayınca ekiplerince havaya ateş açıldı. Bunun üzerine araçtan inen sürücü, gözaltına alındı.
Alkollü olan sürücünün kente yeni taşındığı için yolları bilmediğini, yanlışlıkla müdürlüğe girmeye çalıştığını söylediği öğrenildi.
Sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Elazığ
Son Haberler
- 08:20
- 08:09
- 08:07
- 07:15
- 07:06
Sıradaki Haber
Van'da "torbacı" operasyonu: 33 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz