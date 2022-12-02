Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 03:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta minibüsle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotograf: AA]
Türkoğlu ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
28 yaşındaki Hasan Y. idaresindeki minibüs, İstiklal Caddesi Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi yakınlarında, 18 yaşındaki Numan Y. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlardaki Saadet G. ve Mehmet T. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Kahramanmaraş Trafik Kazası
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