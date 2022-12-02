Yeşilkaynak Mahallesinde tek katlı bir evde 4 yaşındaki Ö.Ö. çakmakla oynarken kanepe örtüsünü tutuşturdu.

Çıkan yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Ekiplerin de yardımıyla evden çıkan ve dumandan etkilenen Ö.Ö. ile ağabeyi M.Ö. (17) hastaneye kaldırıldı.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.