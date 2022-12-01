Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe 23:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avcılar'da bazı dükkanları su bastı
[Fotograf: AA]
İstanbul Avcılar'da akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı dükkanları su bastı. Esnaf kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
Kanarya Mahallesi'nde bulunan kimi dükkanlara etkili yağmur sonrası su dolarken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.
Esnafın su basan dükkanlarını temizlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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