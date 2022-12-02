Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 08:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın geri ittiği 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 43 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında, iki lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye sahil güvenlik botları sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: İzmir Düzensiz Göçmenler
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