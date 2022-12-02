Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ankara, Eskişehir, Sivas, Artvin ve Van çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının azalarak ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Marmara'nın güneyinde ise yağışlı hava bekleniyor. Yağışlar Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olacak.

Günün en yüksek sıcaklık değerleri ise, Ankra'da 10, İstanbul'da 14, İzmir'de 18, Antalya'da 22, Diyarbakır'da 14, Samsun'da 15 derece civarında seyredecek.