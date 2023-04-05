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Türkiye
DHA 05.04.2023 10:41

Konya'da kira fiyatlarını artıran 42 kişiye soruşturma

Konya'da deprem bölgesinden ailelerin göç etmesi üzerine ev kiralarını fahiş miktarda artıran emlakçı ve ev sahibi 42 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Konya'da kira fiyatlarını artıran 42 kişiye soruşturma
[Fotograf: TRT Haber]

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki 11 ili etkileyen depremlerin ardından, bu bölgelerde yaşayanlar farklı illere göç etti. Bu illerden Konya'da ise bazı ev sahipleri ve emlakçılar, ev kiralarında fahiş fiyat artışı yaptı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, ev kiralarını fahiş miktarda artıran emlakçı ve ev sahibi 42 kişi hakkında soruşturma başlattı.

"1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası"

Soruşturma kapsamında Türk Ceza Kanunu’nun 237'nci maddesi yani 'fiyatları etkileme' suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Madde gereğince ise kiralarda fahiş fiyat uygulayanlara adli para cezası ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması bekleniyor.

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