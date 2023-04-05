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Türkiye
İHA 05.04.2023 10:26

Sultanahmet'in restorasyonunda sona gelindi: Bayramda ibadete açılacak

6 yıldır restorasyon işlemleri devam eden Sultanahmet Camii Ramazan Bayramı’nda yeniden ibadete açılacak. Açılıştan önceki hazırlıkları devam eden caminin son durumu havadan görüntülendi.

Sultanahmet Camii Ramazan Bayramı namazında cemaat ile buluşacak. Yeniden açılmasına sayılı günler kala dron ile görüntülenen caminin minarelerindeki iskelelerin tamamen söküldüğü görüldü.

Caminin iç ve dış avlularında restorasyon çalışmalarının devam ettiği gözlenirken, güney cephesinde ise halen iskeleler ve brandalar bulunuyor.

Osmanlı mimarisinin ilk 6 minareli camisi: Sultanahmet
Osmanlı mimarisinin ilk 6 minareli camisi: Sultanahmet

43 metre yükseklikte bulunan ana kubbe üzerindeki dev alem ise altın rengi ile görenleri kendine hayran bıraktırdı. 21 Nisan günü Ramazan Bayram’ı namazında yeniden açılacağı açıklanan caminin hazırlıkları hızlandırıldı.

Mavi Cami olarak tanınıyor

Dünyanın en ünlü camilerinden birisi olan Sultanahmet Camii’de mavi renkli İznik çinilerinin kullanılmış olması esere ayrı bir güzellik katıyor. Kullanılan mavi yoğunlukta çiniler nedeniyle dünyada ‘Mavi Camii’ olarak da biliniyor.

Cami içerisindeki kubbelerin süslemeleri Osmanlı kültürünün en güzel örnekleri olarak bugün de varlıklarını korumaya devam ediyor.

Ayasofya'nın karşısına oturtulmuş olan Sultanahmed Camii, 17. yüzyılda, Mimar Sinan'ın yapı anlayışı içinde inşa edilmiş bir eser.

Caminin en önemli özelliklerinden biri de minare sayısı. Camide dört tanesinde üçer iki tanesinde ise ikişer şerefeli altı minare bulunuyor. 

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