İstanbul'da 'Kökünü kurutma' operasyonu: 26 gözaltı

İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kökünü kurutma' operasyonu gerçekleştirdi.

Beyoğlu başta olmak üzere Avcılar, Bayrampaşa, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beykoz, Esenler, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Güngören, Pendik ve Sarıyer ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 43 kilo uyuşturucu, 3 hassas terazi, 1 pres makinesi, 7 tabanca, 2 AK-47 otomatik tüfek, 1 pompalı tüfek, 115 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 62 bin 330 TL para ele geçirildi.