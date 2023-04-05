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Türkiye
DHA 05.04.2023 09:54

İstanbul'da 'Kökünü kurutma' operasyonu: 26 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik 'Kökünü kurutma' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 26 kişi gözaltına alınırken, 43 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul'da 'Kökünü kurutma' operasyonu: 26 gözaltı
[Fotograf: TRT Haber]

İstanbul'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Kökünü kurutma' operasyonu gerçekleştirdi.

Beyoğlu başta olmak üzere Avcılar, Bayrampaşa, Bahçelievler, Beylikdüzü, Beykoz, Esenler, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Güngören, Pendik ve Sarıyer ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da 'Kökünü kurutma' operasyonu: 26 gözaltı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 43 kilo uyuşturucu, 3 hassas terazi, 1 pres makinesi, 7 tabanca, 2 AK-47 otomatik tüfek, 1 pompalı tüfek, 115 fişek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 62 bin 330 TL para ele geçirildi. 

İstanbul'da 'Kökünü kurutma' operasyonu: 26 gözaltı

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İstanbul Uyuşturucu Narkotik
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