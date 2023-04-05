İnişe geçen uçak pisti pas geçti: Yolcular otobüsle taşındı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan havalanan Anadolu Jet’e ait TK7334 sefer sayılı uçak, Ordu-Giresun Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada kötü hava şartları sebebiyle pisti pas geçti.

Tekrar havalanan uçağın pilotu yolculara, “Kötü hava koşulları sebebiyle Ordu Havalimanı’na inemedik. Rotamızı Samsun’a çevirdik. 15 dakika içinde inmeyi planlıyoruz” anonsu yaptı.

Samsun-Çarşamba Havalimanı’na inen uçaktaki yolcular, yaklaşık 20 dakika uçakta bekledi. Ardından bir saat havalimanında bekleyen yolcular, otobüsler ile Ordu ve Giresun’a sevk edildi.