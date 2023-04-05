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Türkiye
İHA 05.04.2023 09:34

Samsun'da araç gölete uçtu: 2 ölü

Samsun'da hafif ticari aracın gölete uçtuğu kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da araç gölete uçtu: 2 ölü
[Fotograf: İHA]

Samsun'un Atakum ilçesinde Yusuf Bulut ve eşi Şahsenem Bulut'tan haber alamayan çocukları polise kayıp başvurusunda bulundu.

Polis yaptığı araştırmada Yusuf Bulut ve eşi Şahsenem Bulut'un içerisinde bulunduğu hafif ticari aracın Karakavuk Göleti'ne uçtuğunu tespit etti.

Olay yerine Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK) timi ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğindeki dalgıç polisler sevk edildi.

Dalgıç jandarma ve polis ekipleri gölette suyun içinde aracı buldu. Önce Yusuf Bulut'un cansız bedeni aracın içinden çıkartıldı. Arama çalışması gece olduğu için sonlandırıldı ve sabah günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Kayıp Şahsenem Bulut'un cansız bedenine de saat 09.00 sıralarında ulaşıldı.

Araç ise vinç yardımıyla sudan çıkartıldı.

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