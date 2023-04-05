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Türkiye
TRT Haber 05.04.2023 09:25

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesi genelinin parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

Deprem bölgesinde hava durumu
[Fotograf: AA]

Deprem bölgesindeki illerde 1 haftalık süreçte sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta hava sıcaklığı, bugün en düşük 10, en yüksek 18 derece derece olacak.

Deprem bölgesinde hava durumu

Hatay

Hatay'da ise hava sıcaklıklarının bugün en düşük 12, en yüksek 19 derece derece olması bekleniyor.

Gaziantep

Gaziantep'te hava sıcaklıklarının, bugün en düşük 6, en yüksek 17 derece olması öngörülüyor.

Malatya

Malatya'da hava sıcaklıklarının en düşük 6, en yüksek 18 derece olması tahmin ediliyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da hava sıcaklıklarının en düşük 10, en yüksek 21 derece olması tahmin ediliyor.

Adıyaman

Adıyaman'da hava sıcaklığının bugün en düşük 10, en yüksek 18 derece olacağı tahmin ediliyor.

Adana

Adana'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 11, en yüksek 22 derece olması bekleniyor.

Diyarbakır

Diyarbakır'da hava sıcaklıklarının bugün en düşük 6, en yüksek 21 derece olması bekleniyor.

Kilis

Kilis'te bugün hava sıcaklığının en düşük 11, en yüksek 19 derece olarak öngörülüyor.

Osmaniye

Osmaniye'de ise hava sıcaklığının en düşük 9, en yüksek 18 derece olması bekleniyor.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
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