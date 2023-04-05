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Türkiye
AA 05.04.2023 09:54

Antalya açıklarında gemi battı: 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya açıklarında yabancı bandıralı ticari geminin batması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Antalya açıklarında gemi battı: 3 kişi hayatını kaybetti

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca açıklarında yabancı bandıralı "Joe 2" adlı ticari geminin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini bildirdi.

14 mürettebatın bulunduğu alüminyum yüklü gemide 2 personelin deniz yüzeyinden Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarıldığını ve Finike Devlet Hastanesi'ne getirildiğini belirten Yazıcı, 3 personelin de diğer ticari gemilerce kurtarıldığını kaydetti.

9 personeli arama çalışmaları sürüyor

Yazıcı, 9 personeli arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğünü söyledi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada da saat 03.47'de İskenderun'dan Ukrayna'nın İzmail Limanı'na intikal etmekte olan Gine Bisseou bayraklı ticari geminin batmak üzere olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede bulunan tüm gemilere genel acil yardım çağrısı yapıldığı, olay mahalline 1 Sahil Güvenlik Korveti, 7 Sahil Güvenlik Botu, 2 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı sevk edildiği kaydedildi.

Arama kurtarma faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2 fırkateyn ve 2 helikopter ile destek verildiği, mürettebat 14 kişinin Suriye uyruklu olduğu, olayla ilgili Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

3 kişi hayatını kaybetti

Batan gemidekilerin Suriye uyruklu Mhmod Smea, Alaa Mansour, Bassem Aris, Aziz Kherbek, Ali Beshlawi, Mustafa Hemdan, Jaafar Haifa, Hasan Jaser, Nabil Hasan, Abdulrahman Fawakhrji, Emad Jrad, Gadır Shaaban, Bassim Tawil, Ramez Namrah olduğu belirlendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından alınan bilgiye göre, olayda batan gemideki 3 kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmaları kapsamında 3 yaralı ise helikopterle önce Finike Stadyumuna getirildi ve ardından Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer kişilerin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Denizdeki fırtına ise kurtarma çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

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