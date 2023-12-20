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Türkiye
DHA 20.12.2023 13:44

Konya'da karbonmonoksit gazı zehirledi: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Ereğli ilçesinde ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından 5 tarım işçisini zehirledi. Akraba oldukları öğrenilen 5 işçi hastaneye kaldırıldı.

Konya'da karbonmonoksit gazı zehirledi: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
[Arşiv]

Aziziye Mahallesi'nde tarım işçilerinin kaldığı evde Halil Çiftçi, Abdullah Çiftçi, Hamit Çiftçi, Mehmet Çiftçi ve Şadi Çiftçi akşam ısınmak için kömür sobasını yakıp, aynı odada uyudu.

Sabah saatlerinde odaya giren yakınları ise 5 kişiyi baygın halde bulunca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, 5 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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