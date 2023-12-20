Duman 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.12.2023 13:05

Tekirdağ'da tapuda rüşvet operasyonu: 8 gözaltı

Tekirdağ merkezli 3 ilde düzenlenen "rüşvet" operasyonunda, kamu görevlisi ile emlakçılardan oluşan 8 şüpheli yakalandı.

Tekirdağ'da tapuda rüşvet operasyonu: 8 gözaltı
[Fotograf: DHA]

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muratlı Tapu Müdürlüğüne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu kapsamında Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'da belirlenen adreslere baskın yapıldı.

Operasyonda 4 kamu görevlisi ile 4 emlakçı gözaltına alındı.

Tekirdağ'da tapuda rüşvet operasyonu: 8 gözaltı

Bu kişilerin adreslerindeki aramada, 3 ruhsatsız tabanca, 22 tabanca mermisi, 5 tabanca şarjörü, 307 şişe kaçak içki, 30 litre etil alkol, 8 cep telefonu, flash bellek, dizüstü bilgisayar ve ajanda ele geçirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
Tekirdağ
Sıradaki Haber
Kayseri'de sanayi sitesinde yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:41
Türkşeker 214 sözleşmeli personel alacak
14:36
Uydu sektörü üretim altyapısının "çeşitlendirilmesini" istiyor
14:14
Meteoroloji'den Antalya için sağanak uyarısı
14:12
İsrail'e silah satan İngiltere, "savaş suçlarına ortak olmak"la eleştiriliyor
14:22
Teröre karşı Irak'la iş birliği
14:14
Irak'ta 10 yıl sonra düzenlenen yerel seçimlerde Şii partiler ilk sıralarda yer aldı
Adana'da yanan eski hastane binasında inceleme başlatıldı
Adana'da yanan eski hastane binasında inceleme başlatıldı
FOTO FOKUS
Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' katliamının 60. yılı
Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' katliamının 60. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ