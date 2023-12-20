Duman 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.12.2023 13:11

Ambulanstaki 9 kilo uyuşturucuya 3 tutuklama

Balıkesir'de dün özel bir firmaya ait ambulansta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Ambulanstaki 9 kilo uyuşturucuya 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubelerine bağlı ekiplerce uyuşturucu ele geçirilen ambulanstaki Okan A., Aptullah Y. ve Cankan E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Dün, Okan A. idaresindeki ambulansla kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan polis ekipleri, durdurdukları ambulansta narkotik dedektör köpeği "Dangal" ile yaptıkları aramada tıbbi malzemelerin arasına gizlenmiş bavulun içinde 9 kilo 14 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör ele geçirmişti. Bunun üzerine Okan A. ile araçtaki Aptullah Y. ve Cankan E. gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER
Balıkesir Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Tekirdağ'da tapuda rüşvet operasyonu: 8 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:36
Uydu sektörü üretim altyapısının "çeşitlendirilmesini" istiyor
14:14
Meteoroloji'den Antalya için sağanak uyarısı
14:12
İsrail'e silah satan İngiltere, "savaş suçlarına ortak olmak"la eleştiriliyor
14:22
Teröre karşı Irak'la iş birliği
14:14
Irak'ta 10 yıl sonra düzenlenen yerel seçimlerde Şii partiler ilk sıralarda yer aldı
14:04
Seçmen listelerinin askıya çıkma tarihi belli oldu
Adana'da yanan eski hastane binasında inceleme başlatıldı
Adana'da yanan eski hastane binasında inceleme başlatıldı
FOTO FOKUS
Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' katliamının 60. yılı
Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' katliamının 60. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ