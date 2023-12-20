Ambulanstaki 9 kilo uyuşturucuya 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubelerine bağlı ekiplerce uyuşturucu ele geçirilen ambulanstaki Okan A., Aptullah Y. ve Cankan E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Dün, Okan A. idaresindeki ambulansla kent merkezine uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaşan polis ekipleri, durdurdukları ambulansta narkotik dedektör köpeği "Dangal" ile yaptıkları aramada tıbbi malzemelerin arasına gizlenmiş bavulun içinde 9 kilo 14 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), ruhsatsız tabanca ve 2 şarjör ele geçirmişti. Bunun üzerine Okan A. ile araçtaki Aptullah Y. ve Cankan E. gözaltına alınmıştı.