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Türkiye
AA 24.01.2024 10:23

Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Selçuklu, Karatay ve Ereğli ilçelerinde kaçak sigara ve tıbbi ürün üretimi-satışı yapıldığı tespit edilen 6 iş yeri ve 4 evde yapılan aramada 18 bin kaçak tıbbi ürün, 202 kilogram kıyılmış tütün, 19 bin 780 doldurulmuş sigara, 155 bin 600 sahte bandrollü makaron, 28 kilogram nargile tütünü, 282 elektronik sigara, 7 akıllı saat ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Ankara Caddesi'nde durdurulan bir araçta 35 piyade tüfeği ile 70 şarjöre el konuldu. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Beyşehir ilçesinde de 12 otomatik piyade tüfeği, 22 şarjör, 5 tabanca ve tabanca parçaları bulundu.

Başka bir operasyonda, 9 bin 155 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

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