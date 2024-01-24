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Türkiye
AA 24.01.2024 10:20

Türkiye'ye kaçak yollarla kraliçe arı getiren sanığa 5 yıla kadar hapsi istemi

Kırklareli'nde, Bulgaristan'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla kraliçe arı getirdiği iddia edilen sanık, 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Türkiye'ye kaçak yollarla kraliçe arı getiren sanığa 5 yıla kadar hapsi istemi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık Z.İ. hakkında hazırlanan iddianame 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık Z.İ'nin, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda yer alan "Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye gelen uluslararası bir firmaya ait otobüsün, gümrük muhafaza ekiplerince şüphe üzerine X-ray taramasına tabi tutulduğu belirtilen iddianamede, otobüsün bagajında 29 kutu içerisinde 174 kraliçe arının ele geçirildiği aktarıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Z.İ, ele geçirilen arıların kendisine ait olduğunu kabul etti.

Arıları yurt dışından bu şekilde getirmenin suç olduğunu bilmediğini ileri süren Z.İ, Türkiye'de arıcılık yaptığını ve ele geçirilen arıları Bulgaristan'dan tedarik ederek Türkiye'ye getirdiğini belirtti.

Sanık, "Eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapsi cezasıyla yargılanacak.

29 kutu içerisinde 174 kraliçe arı ele geçirilmişti

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan Z.İ. yönetimindeki otobüs, 16 Haziran 2023'te Dereköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince şüphe üzerine x-ray taramasına alınmış, arka kısmında yoğunluk tespit edilen araç, hangar aramasına tabi tutulmuştu.

Ekipler, otobüsün bagaj kısmında 29 kutu içerisinde 174 kraliçe arı ele geçirmişti.

Gözaltına alınan Z.İ, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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