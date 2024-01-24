Duman 1.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.01.2024 10:09

Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın: 1 kişi ağır yaralandı

Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında evde mahsur kalan bir kadın ağır yaralandı.

Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın: 1 kişi ağır yaralandı

Ömer Avni Mahallesi Bey Odaları Sokak'taki binanın iki katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yalnız yaşadığı evde mahsur kalan ve yangında ağır yaralanan Sakine Bingöl, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarılarak ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen ve tahliye edilen 2 kişiye de ambulansta müdahale edildi.

Binada oturan Kemal Erboğa, yaralı çıkarılan kadınla ilgili, "Yukarıdan sesler gelmeye başladı. Apartmandan dışarı çıktık, baktık duman var. Yukarı çıktık. Kadının kızı anahtarı getirdi, kapıyı açtık ama içeri giremedik. Hortumla müdahale ettik ama olmadı. Bu sırada itfaiye geldi. İtfaiye kadını dışarı çıkardı, biraz yüzü gözü yanmıştı, nefes alıyordu. Ambulansa koydular" dedi.

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
Sinop’ta korkutan yangın: Lastik deposu alev aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:21
Kazak astronot Ayımbetov, ilk Türk astronot Gezeravcı'nın uzay yolculuğunu değerlendirdi
11:20
Ekonomiye kazandırılan cep telefonlarının sayısı artıyor
11:18
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Gazze'de ateşkes için Orta Doğu ve Türkiye'yi ziyaret edecek
11:22
Avusturyalı hukukçu Wagner, Gazze'ye kayıtsız kalmadığı için yaşadığı linci anlattı
11:18
İsrail Filistinli tutuklunun ailesinin evini patlayıcılarla havaya uçurdu
11:17
Yurt dışına gönderilen araçların yarısı Kocaeli'de üretildi
Edirne'de gün doğumu
Edirne'de gün doğumu
FOTO FOKUS
İsrail BMGK'da konuşmaya başladı, diplomatlar salonu terk etti
İsrail BMGK'da konuşmaya başladı, diplomatlar salonu terk etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ