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Türkiye
İHA 24.01.2024 10:06

Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Isparta’da uyuşturucu ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 28 gram uyuşturucu madde ele geçirilerek, 2 şahıs tutuklandı.

Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde tacirleri ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar sonucu, Afyonkarahisar’dan Isparta’ya 2 şahsın uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı.

Ekiplerce, 20 Ocak tarihinde Keçiborlu İlçesinde yapılan çalışmalarda 2 şüpheli şahsın bulunduğu araçta yapılan arama neticesinde, 28 gram eroin ele geçirildi.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan şüpheli şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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Isparta Uyuşturucu
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