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Türkiye
AA 24.01.2024 10:02

İzmir'de suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama

İzmir'in Çiğli ilçesinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İzmir'de suç örgütüne operasyon: 4 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]

İzmir'in Çiğli ilçesinde elebaşılığını B.B.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik 18 Ocak'ta operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çalıntı otomobil, 3 çalıntı motosiklet, 2 ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, kılıç, uyuşturucu ve silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Çiğli ilçesinde silahla yaralama, dolandırıcılık ve memura mukavemet gibi suçlara da karıştığı öne sürülen B.B., M.B., E.B., O.K., B.K. ve M.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.B., M.B., E.B ve O.K. tutuklandı, B.K. ve M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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