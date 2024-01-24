Şüpheli hareketleri ele verdi, jandarmadan kaçamadılar

Kuşadası ilçesi Kirazlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda jandarma ekipleri devriye gezdikleri esnada şüpheli hareket sergileyen 4 kişiyi durdurdu. Yapılan kontrollerde şüphelilerin Ü.H.D., E.Y., R.S. ve S.P. isimli kişiler olduğu tespit edildi.

Araçta yapılan arama esnasında aracın yanında görünür vaziyette 1 adet ruhsatsız seri numarası kazınmış av tüfeği, 1 adet şarjör, 25 adet fişek ele geçirildi.

Şüphelilere 2521 sayılı Kanunun 13/1 maddesi gereği 4 bin 538 TL idari para cezası uygulanırken, konuyla ilgili adli süreç devam ediyor.