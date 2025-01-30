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Türkiye
AA 30.01.2025 10:28

Konya'da çöken binayla ilgili 1 şüpheli daha gözaltında

Konya'da 24 Ocak'ta 4 katlı bina çöktü. Enkaz altında kalan 5 kişiden 3'ü sağ kurtarıldı. Binanın enkazında 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayda 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

Konya'da çöken binayla ilgili 1 şüpheli daha gözaltında

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla olayda sorumluluğu olduğu öne sürülen, binanın inşaatını yapanlardan Adnan T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki Taşoluk Apartmanı 24 Ocak'ta çökmüş, enkazdan 3 kişi kurtarılmış, 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Konya'da 4 katlı bina çöktü
Konya'da 4 katlı bina çöktü

6 kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan olayla ilgili bir cumhuriyet başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler balıkçı dükkanı işletmecisi Kazım F, eski kahvehaneci Kemal Ö, dükkan sahipleri Hakkı İ. ile Mehmet P, iç mimar Tuncer D. ve balıkçı dükkanının tadilat işini yapan Volkan D. sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Konya'da çöken binayla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
Konya'da çöken binayla ilgili 6 şüpheli tutuklandı

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