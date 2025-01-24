Konya'da 4 katlı bina çöktü

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğünü görenler ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Binada 3-4 kişi olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

"Çalışmalarımız sürüyor"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Selçuk Mahallemizde eski bir binanın çöktüğü haberini aldık. Arama kurtarma ve sağlık ekiplerimiz olay yerine intikal etti. Çalışmalarımız sürüyor. Lütfen Beyşehir Caddesinde trafik yoğunluğu olmamasına dikkat edelim" sözlerini kullandı.

"İlk bilgiler enkaz altında 5 kişinin olduğu yönünde"

Konya Valisi İbrahim Akın, olay yerinde yaptığı açıkalama, "Tüm gayretimiz yapının altında olduğu ifade edilen kişilerin kurtarılmasına yönelik. İçerden çıkan 2 arkadaşımızdan aldığımız bilgiler, içerde kendi ailelerinden 5 kişinin olduğu yönünde" dedi.

1 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24.01.2025 tarihinde Konya ili Selçuklu ilçesinde 4 katlı bir binanın çökmesi olayı ile ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup 1 Cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Arama kurtarma faaliyeti bitiminde görevlendirilen uzman bilirkişi heyeti ile birlikte Cumuhuriyet savcıları eşliğinde olay yerinde detaylı inceleme ve araştırma yapılacaktır".

Olay yerine 200 kişilik ekip sevk edildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre olay yerine 200 kişilik ekibin sevk edildiği bildirildi.

"Bugün akşam saatlerinde Kılıçarslan mahallesinde bir binanın çöktüğü bilgisi alınmıştır.Olay yerine AFAD, itfaiye, emniyet, 112 acil sağlık ve belediye ekiplerinden toplam 200 personel sevk edilmiş; ayrıca Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Niğde, Aksaray, Karaman ve Adana AFAD il müdürlüklerinden ekipler görevlendirilmiştir".

"Ekiplerimiz 10 dakika içinde olay yerine ulaştı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya'da çöken binada devam eden çalışmalara ilişkin, AFAD ve belediye ekiplerinin 10 dakika içinde bölgeye ulaştığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu ifadelere yer verdi:

"Bu akşam Konya Selçuklu ilçemiz Kılıçarslan Mahallesi’nde çöken binayla ilgili ihbar 112 Acil Çağrı Merkezine saat 20.05'te ulaşmış olup AFAD ve Belediye ekipleri 20.15'te bölgeye ulaşmıştır.

Olay yerine İl AFAD Müdürlüklerimizden 99 personel 27 araç, İtfaiyeden 120 personel ile Emniyet, 112 Sağlık ve Belediye ekiplerimiz sevk edilmiştir.

Çöken binanın olduğu yere AFAD Başkanlık'tan Mobil Koordinasyon Tırı; Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Adana, Burdur ve Amasya AFAD İl Müdürlüklerinden ekipler sevk edilmiştir.Arama kurtarma çalışmalarımız devam etmektedir.Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir".

"14 dairenin 12’sinin boş olduğunu düşünüyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, sosyal medya hesabındaki açıklamasında "Çöken binada arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bina kentsel dönüşüm kapsamında değil, iskan ruhsatı olan bir bina. Bina ile ilgili resmi kurumlara yapılan bir şikayet veya başvuru yok. Görgü tanıklarının ifadesi ve tespitlerimize göre 14 dairenin 12’sinin boş olduğunu düşünüyoruz. Dua bekleriz" sözlerini kullandı.

Enkazdan 3 kişi sağ olarak kurtarıldı

Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde bir binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekibi arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Yaklaşık 5 saat süren çalışmayla 2 kişi, 7 saatlik çalışmayla da üçüncü kişi sağ kurtarıldı.

Enkazdan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.