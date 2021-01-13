İlçe merkezindeki 4 ayrı noktada bulunan bahçelerde ve örtülük alanlarda yangınla ilgili ihbar üzerine Konya Büyükşehir Belediyesi ile çevre ilçelerden itfaiye ekipleri, Karaman Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 400 dekarlık alandaki yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

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Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal da bölgeye giderek ekiplerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Tüm ekiplerin seferber olduğunu belirten Bakkal, "Rüzgarın da etkisi ile çeşitli alanlarda yangın çıktı. Rüzgar güçlü estiği için yangınları kontrol altına almakta güçlük çektik ama sonunda kontrol altına aldık. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangınlar da can kaybı olmaması sevindirici" diye konuştu.