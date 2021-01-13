Afyonkarahisar-Konya kara yolu Deresinek köyü yakınlarında Ahmet Mutlu idaresindeki otomobil, Erol Koçak yönetimindeki tır, Ahmet Adar idaresindeki kamyon ile Sultandağı İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait Veli Bayer yönetimindeki kamyonet de aşırı rüzgardan dolayı birbirlerine çarparak şarampole devrildi.

Kazada, Uzman Çavuşlar Veli Bayer, Tugay Saki ile otomobildeki Ahmet Mutlu, İsmail Dilek, Elif Kukul ve Erol Koçak yaralandı.

Yaralıların sağlık durumları iyi

Olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastane kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kara yolunda ve dinlenme tesislerinde bazı araçların da devrildiği görüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.