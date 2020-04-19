Konya Karapınar'a bağlı Reşadiye Mahallesi Çingir Mevkisi'ndeki mera alanında koyun otlatan İsmail Türk, arazide 35 metre çapında 15 metre derinliğinde obruk olduğunu gördü.

Türk'ün haber etmesi üzerine bölgeye gelen köylüler, ay şeklinde oluşan obruğu görünce büyük tedirginlik yaşadı.

İsmail Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, obruğu görünce çok korktuğunu, bacaklarının titrediğini söyledi.

Sürekli aynı bölgede koyun otlattıklarını ifade eden Türk, şunları kaydetti:

"Sabah koyunları aldım, meraya getirdim. Her zaman geldiğim merada, bir farklılık olduğunu gördüm. Çukur gibi bir yer gözüküyordu. Yaklaştığımda obruk olduğunu gördüm. Hemen eşeğe binerek, köye gittim ve köylülere obruk oluştuğunu anlattım. Sonra hep beraber tekrar geldik. Korkunç bir görüntü vardı. Bu alanda koyun otlatan çok çoban var. Bölgenin tellerle çevrilip koruma altına alınmasını istiyoruz."