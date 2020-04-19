Haber Giriş: Kaynak: DHA
Bursa'da cadde ve sokaklar drone ile havadan görüntülendi
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlaması drone ile havadan görüntülendi. Cadde ve sokakların boş kaldığı kentte sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi.
İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma gecesi yayımlanan genelge ile Ankara, İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Kararın 2'nci ve son gününde, Bursa'nın sokak ve caddeleri, dün olduğu gibi bugün de boş kaldı.
Şehrin en kalabalık noktalarından Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Acemler kavşağı ile boş kalan yol ve meydanlar drone ile havadan görüntülendi.
Etiketler: koronavirüs covid-19 bursaSon Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 12:26
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