Konya'da 3 metre derinliğinde obruk oluştu

Konya Karapınar'a 8 kilometre mesafede Kirkitli Mevkisi'ndeki boş arazide oluşan3 metre derinliğinde 10 metre çapındaki obruk, bölgede yaşayanları tedirgin etti.

"Toprak ağır ağır göçtü"

Obruk oluşumuna şahit olan Ahmet Köken, evlerinin yakınındaki boş arazide toprağın çökmeye başladığını söyledi.

Gözlerine inanamadığını belirten Ahmet Köken, "Önce hayal gördüğümü zannettim. Toprak ağır ağır göçtü. O an dua ettim. Sonra hemen oradan uzaklaştım. Çok sayıda obruk gördüm ama oluşumuna ilk defa şahit oldum" dedi.

"Obruk oluşumları tedirginlik ve korku yaratıyor"

Bölgede bulunan tarlalarda çok sayıda obruk bulunduğunu anımsatan Ahmet Köken, şunları anlattı:

"Bir ay önce obruğun olduğu yere büyükbaş hayvanlarımız için bir tesis yapmak istemiştik. Ancak inşaat ustası, işinin çok olduğunu, daha sonra yapabileceğini söylemişti. O an çok kızmıştım. Şimdi o ustaya teşekkür ediyorum. Zira tesis yapılmış olsa obruk ile birlikte hayvanlar da telef olacaktı. Tesisleri yapmayan ustaya şimdi teşekkür ediyorum. Bu alanda 30-35 obruk var. Korku yaratıyorlar. Birkaç dilekçe verdik ama sonuç alamadık. Bizlere yer gösterip o bölgeye taşınmamız en sağlıklısı ama şu an zor görünüyor. Obruk oluşumları tedirginlik ve korku yaratıyor."

Kaynak: AA