Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkan Yardımcısı Tarıkhan Çetiner, 17 Eylül Pazartesi başlayacak 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi öncesinde okullar ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerine dair bilgi verdi.

Okullar ile çevrelerinin daha güvenli hale getirilmesi amacıyla İçişleri, Milli Eğitim ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları arasında 12 Eylül'de protokol imzalandığını hatırlatan Çetiner, bu eğitim-öğretim döneminde okullarda ilk defa sabit kolluk görevlilerinin görev yapacağını belirtti.

Okulların güvenliğini 26 bin 835 personel sağlayacak

Sorumluluk bölgelerine göre okullarda polis ve jandarmanın bulunacağını vurgulayan Çetiner, "Bunlar okul içi ve dışında, özellikle çocuklar okuldan çıktıktan sonra evlerine gidiş güzergahı, mahalle, sokak ve çocukların bulundukları ortamlarda her türlü güvenliğin sağlanmasıyla ilgili görev alacak.

2018-2019 eğitim öğretim dönemi başlamadan önce Bakanın imzasıyla illere genelge gönderildi. Genelge kapsamında birçok eğitim-öğretim alanı ve civarının güvenlik konusunda 'steril alan' haline getirilmesine yönelik tedbirler en üst seviyede alındı.

2018-2019 eğitim-öğretim döneminde 22 bin 773 okula 6 bin 835 polis ve jandarma görevlendirilmesi sağlanacak. Bunun yanında 20 bin de özel güvenlik görevlisi atanacak. Böylece okulların daha güvenli hale getirilmesi sağlanacak." diye konuştu.

Güvenlik açısından 4 kategoriye ayırdıkları okullarda kolluk ve güvenlik görevlilerinin nasıl çalışacağına ilişkin bilgi veren Çetiner, geçen yıl başlatılan "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi" uygulamasına da devam edileceğini belirtti.

"Kolluk güçleri olarak her türlü tedbiri alıyoruz"

Ailelerin, çocuklarının güvenliği konusunda rahat olması gerektiğine işaret eden Çetiner, "Gençlerimizin ve çocuklarımızın, evlerinden ayrılışlarından okullarına gidişlerine, okuldan çıktıktan sonra da yaya, toplu taşıma araçları ya da servislerle evlerine gidene kadar olan güzergahta kolluk güçleri olarak her türlü tedbiri alıyoruz." dedi.

Geçen eğitim-öğretim döneminde ülke genelinde 9 kez çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulama yapıldığını dile getiren Çetiner, 11 Eylül'de yapılan aynı kapsamdaki uygulamada, okul çevrelerindeki umuma açık eğlence mekanların, çocukların kötü alışkanlıklar edinmesine ortam hazırladığı değerlendirilen iş yerleri ve servis araçları ile şoförlerinin denetlendiğini anlattı.

"Çocuklarınızı polis ve jandarmayla korkutmayın"

Çetiner, polis ve jandarmanın korkulacak değil güvenilecek kurumlar olduğuna dikkati çekerek, "Lütfen özellikle yaşı küçük çocukları polis ve jandarmayla korkutmayalım. Başlarına bir iş geldiğinde, bir sorunla karşılaştıklarında onlara yardımcı olacak kişilerin kolluk görevlileri olduğunu bilmeleri yönünde eğitim verilmesinin uygun olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

İllerde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüklerindeki personel aracılığıyla okullarda aileler ile okul idarecilerine yönelik bilgilendirme çalışmaları yaptıklarını kaydeden Çetiner, kolluk kuvvetlerince çocukların bulundukları her ortamın güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: AA