Jandarma ve AFAD Ankara’da kaybolan Uzuner’i arıyor

Ankara’da yaşayan Uzuner ailesinin hayatı, oğullarının bir anda ortadan kaybolmasıyla kabusa döndü. Tarlada çalışırken aniden kayıplara karışan 26 yaşındaki Erdi Uzuner’den ne bir haber ne bir iz var.

Anne Uzuner, oğluyla en son sabah kahvaltısında görüştüklerini, hep beraber kahvaltı yaptıklarını söyledi.

Gölbaşı’na bağlı Oyaca Mahallesi’nde ikamet eden evli ve bir çocuk babası Erdi Uzuner, bir gün önce çalışmak için tarlaya gitti, bir daha geri dönmedi.

Eşi, Erdi Uzuner’in hiç kimseyle bir sorununun veya bir düşmanının olmadığını söyledi.

Baba Oktay Uzuner, evladından haber alamayınca evine 2 kilometre uzaklıktaki tarlaya geldi. Uzuner, oğlunun kullandığı traktörü çalışır ve kapısı açık vaziyette buldu.

Kabini kontrol ettiğini söyleyen Uzuner, Kabini kontrol ettiğinde ise oğluna ait eşyalara hiç dokunulmadığını fark etti. Baba Uzuner, oğlunun bulunması için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yardım istedi.

Genç adamın hiçbir eşyasına dokunulmaması şüphe yarattı. Jandarma ve AFAD genç adamı bulmak için bölgede çalışma başlattı.

Kaynak: TRT Haber