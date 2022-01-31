Kent genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarında etkili oldu.

Bölge trafik ekiplerince çekici türü araçların geçişine kapatılan Konya-Antalya kara yolunda, yağışların etkisini yitirmesiyle bu araçların geçişine izin verildi.

Öte yandan Konya-Beyşehir kara yolu da her iki yönde çekici türü araçların geçişine açıldı.