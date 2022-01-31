Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya-Antalya kara yolu çekici türü araçların geçişlerine açıldı
Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle çekici türü araçların geçişine kapatılan Seydişehir-Antalya kara yolunda trafik normale döndü.
Kent genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarında etkili oldu.
Bölge trafik ekiplerince çekici türü araçların geçişine kapatılan Konya-Antalya kara yolunda, yağışların etkisini yitirmesiyle bu araçların geçişine izin verildi.
Öte yandan Konya-Beyşehir kara yolu da her iki yönde çekici türü araçların geçişine açıldı.
Etiketler: Kar Yağışı
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