Mütefekkir Cevdet Said, tedavi gördüğü İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Said için öğle namazını müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde tören düzenlendi. Said'in oğlu Beşir Said ve kızı Kevser Said avluda taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Said'in yakınlarının yanı sıra Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de katıldı.

Yalova Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Güngör, cenaze namazı öncesi Said'in hayatını ve Suriye'deki mücadelesini anlatan bir konuşma yaptı.

Said'in cenazesi, namazın ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.