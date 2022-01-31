Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta kar nedeniyle mahsur kalan 20 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Sivas Gürün'de, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 araçtaki 20 kişi kurtarıldı.
Gürün ilçesi Yolgeçen köyü grup yolunda, aralarında köy minibüsünün de bulunduğu 4 araç, tipi ve yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.
Bölgeye Gürün İlçe Özel İdare Müdürlüğü karla mücadele ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kara saplanan araçları iş makinesi yardımıyla kurtararak mahsur kalan 20 kişinin köye ulaşmasını sağladı.
Etiketler: Sivas Kar Yağışı Ulaşım
Sıradaki Haber
Sivas-Erzincan kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz