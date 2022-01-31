Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de, İç Ege ve Marmara'nın güneyinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer kısa süreli fırtına bekleniyor.

Çatı uçmasına karşı uyarı

Rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kuzey Ege'de ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına, açıklarında kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Güney Ege'de de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına, açıklarında kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, çarşamba akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde sağanak

Açıklamaya göre, Trakya'da ise yarın öğlenden sonra etkisini arttırması beklenen sağanak ve zaman zaman gök gürültülü sağanağın, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olacağı, çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Yağışların, çarşamba gece saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.