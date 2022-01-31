Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 15:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tokat'ta kar yüküne dayanamayan çatı çöktü
Tokat’ta etkili olan kar yağışı, bir lokale ait çatıyı çökertti. Çatının altında kimsenin bulunmaması olası bir felaketi önledi.
Turhal'da, sabah saatlerinden beri etkili olan kar yağışı çatılarda birikinti oluşturuyor.
İlçe merkezindeki Kaymakamlık Çeşmesi Kavşağı'nda bulunan Turhal Emekliler Derneği Lokali'nin çatısı da kar birikintisinin ağırlığına dayanamayıp çöktü.
Çatının altında ve veranda bölgesinde kimsenin olmaması olası bir felaketi önledi.
Turhal Belediyesi'ne bağlı ekipler, bölgedeki vatandaşları çatılardaki kar birikintileri ve buz sarkıtları konusunda uyardı.
Etiketler: Kar Yağışı Tokat
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