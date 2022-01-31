Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas-Erzincan kara yolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Tipi nedeniyle Sivas-Erzincan kara yolunda ulaşım sağlanamıyor. Yolun tekrar ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.
Sivas'ı Erzincan'a bağlayan kara yolunda başlayan kar yağışı rüzgarın etkisiyle tipiye dönüştü.
Tipi nedeniyle kara yolunun Zara-İmranlı-Kızıldağ güzergahı çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Güzergahtaki kontrol noktalarında bekleyen polis ve jandarma ekipleri, bölgeden hiçbir aracın geçişine izin vermiyor.
Bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri ise yolun tekrar ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
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