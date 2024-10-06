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Türkiye
AA 06.10.2024 14:45

Kontrolden çıkan otomobil takla atarak refüje savruldu: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya'nın Finike ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Yaşanan kazada aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil takla atarak refüje savruldu: 1 ölü, 3 yaralı

Recep Tüzün yönetimindeki otomobil, Kum Mahallesi Akdeniz Caddesi sahil yolunda takla atarak refüje savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan 14 yaşındaki Yunus Tüzün'ün  kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan aynı aileden sürücü Recep Tüzün, Kamuran Tüzün ve Elif Tüzün Finike Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yunus Tüzün'ün cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazenin Finike'de defnedileceği öğrenildi.

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