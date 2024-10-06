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Türkiye
AA 06.10.2024 12:29

Van'da kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

Van'da 27 Eylül cuma gününden bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Van'da kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

Sahilde cep telefonu ve kulaklığı bulunan Kabaiş'in bulunması için ekipler termal kameralı dron da kullanarak hem gölde hem de kıyıda arama yapıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD dalgıç ekipleri, su altı görüntüleme cihazı kullanarak gölün derinliklerinde çalışma yürütüyor.

Koruma Daire Başkanlığına bağlı Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğünce gönderilen yandan taramalı sonar cihazıyla da bölge kontrol ediliyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Daha önce sahile yakın olan Bardakçı Mahallesi'nde, çevredeki metruk yapılarda ve sazlık alanlarda arama yapan güvenlik güçleri, Kabaiş'in Van'a geldiği günden kaybolduğu güne kadar bütün kamera görüntülerinin kaydını incelemeyi sürdürüyor.

Öğrencinin en son görüştüğü kişilerin ve çevredeki yerleşim birimlerinde yaşayanların bilgisine de başvuran ekipler, çalışmalarına devam ediyor.

Kabaiş'in ailesi ve yakınları da aramanın yapıldığı bölgede umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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