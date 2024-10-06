Yeni konutu teslim edilen depremzede, ertelediği düğününü yaptı

Sanayi Sitesi'nde esnaf olan 33 yaşındaki Alkaya, Kübra Erkul ile nişanlıyken Esentepe Mahallesi'ndeki evi 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alarak yıkıldı.

Evinin yıkılması nedeniyle evlilik planını bir süre erteleyen Alkaya, hak sahibi olduğu deprem konutlarının tamamlanmasını bekledi.

Alkaya, kura sonucunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Gülderen Mahallesi'nde inşa edilen yeni konutunun anahtarını aldı.

Evine kavuşan Alkaya, nişanlısı ile hazırlıklarını tamamladı. Çift, yeni evin önünde yapılan gelin çıkarma merasiminin ardından kıyılan nikahla dünya evine girdi.

[Fotoğraf: AA]

Alkaya, nişanlısıyla birlikte depremlerin ardından konutların tamamlanmasını beklediklerini söyledi.

Yapılan konutlarda emeği olan herkese teşekkür eden Alkaya, "Şu an çok mutluyum, deprem olmasaydı düğünümüz olacaktı, nişanlanmıştık ama depremden dolayı düğün yapamadık. Evlerimiz, iş yerlerimiz, her yer yıkılmıştı. Bugüne kısmet oldu çok mutluyuz hem evimize geçtik hem de sevdiğimi aldım" dedi.

Gelin Kübra Erkul da hem konutlarına hem de sevdiğine kavuştuğu için çok mutlu olduklarını söyledi.