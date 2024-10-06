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Türkiye
TRT Haber 06.10.2024 13:05

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda yolcu rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 4 Ekim'de 33 bin 84 yolcuya hizmet vererek, tüm zamanların günlük yolcu taşıma rekorunu kırdığını açıkladı.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda yolcu rekoru

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, hattın devreye alındığı 2023'ten bugüne kadar 12 milyon yolcuya hizmet verdiğini kaydetti.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın 47,5 kilometrelik uzunluğuyla İstanbul'un en uzun metro hatlarından biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Hat, 4 Ekim'de 33 bin 84 yolcuya hizmet vererek tüm zamanların günlük yolcu taşıma rekorunu kırdı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, 10 istasyonla hizmet veren hattın Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi önemli yolcu yoğunluğuna sahip duraklarının olduğunu hatırlattı.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda yolcu rekoru

"Hat İstanbul'un yoğun trafik yükünü azaltıyor"

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın İstanbul'un ulaşımına nefes aldırdığına dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Hattımız sadece şehir içi ulaşımını kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda İstanbul'un yoğun trafik yükünü azaltarak vatandaşlarımıza daha hızlı, güvenli ve konforlu bir seyahat imkanı sunuyor. Hem iş hem de turizm trafiğini destekleyen hattımız günlük yaşamın akışına sağladığı katkıyla İstanbul'un ulaşım altyapısını daha da güçlendiriyor."

ETİKETLER
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Metro Abdulkadir Uraloğlu
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