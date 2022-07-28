Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 08:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kontrolden çıkan kamyonet ağaçları yerinden söktü: 2 yaralı
[Fotograf: İHA]
Bursa’da yoldan çıkan kamyonet bariyerlere çarptıktan sonra ağaçları yerinden söküp yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Osmangazi ilçesinde Mudanya Yolu üzerinde seyreden Orhan Tosun idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Kamyonet, önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından ağaçları yerinden söktü ve yan yattı. Araçta bulunan Ali Bolat ile sürücü Tosun yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumu iyi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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