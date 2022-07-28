Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 05:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de bıçaklı kavga: 1 ölü
[Fotograf: AA]
İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
İddiaya göre, Ordu Caddesi'ndeki metruk binada Kenan Yılmaz ile E.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında E.K., Yılmaz'ı bıçakladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yılmaz'ın cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. E.K., ekiplerce gözaltına alındı.
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