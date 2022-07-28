Ankara-Konya yolu ulaşıma kapatılacak
Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara-Konya yolunun, bugün saat 22.00'den yarın saat 10.00'a kadar çift yönlü olarak ulaşıma kapatılacağını açıkladı.
Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara-Konya yolunda yapılacak "çelik yaya üst geçit köprüsü" kaldırma çalışması sebebiyle yolun kapatılacağını duyurdu.
Genel müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:
"Ankara-Konya yolu, Gölbaşı şehir geçişinde bulunan 'çelik yaya üst geçit köprüsü', Gölbaşı Belediyesi tarafından kaldırılacaktır. Yol, 28 Temmuz saat 22.00'den 29 Temmuz saat 10.00'a kadar çift yönlü olarak ulaşıma kapatılacaktır. Trafik, alternatif güzergahlardan verilecektir."
#Ankara-#Konya Yolu, #GölbaşıŞehirGeçişi'nde bulunan "Çelik Yaya Üst Geçit Köprüsü" Gölbaşı Belediyesi tarafından kaldırılacaktır.— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) July 27, 2022
Yol, 28 Temmuz saat 22:00'den 29 Temmuz saat 10:00'a kadar çift yönlü olarak ulaşıma kapatılacaktır.
Trafik alternatif güzergâhlardan verilecektir. pic.twitter.com/a4vccw8YU6