Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara-Konya yolunda yapılacak "çelik yaya üst geçit köprüsü" kaldırma çalışması sebebiyle yolun kapatılacağını duyurdu.

Genel müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Ankara-Konya yolu, Gölbaşı şehir geçişinde bulunan 'çelik yaya üst geçit köprüsü', Gölbaşı Belediyesi tarafından kaldırılacaktır. Yol, 28 Temmuz saat 22.00'den 29 Temmuz saat 10.00'a kadar çift yönlü olarak ulaşıma kapatılacaktır. Trafik, alternatif güzergahlardan verilecektir."