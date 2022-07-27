Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 23:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Marmaris’te mutfak tüpü patladı
[Fotograf: İHA]
Muğla’nın Marmaris ilçesinde mutfak tüpü patladı. Patlama sesini duyan ve dumanları fark eden vatandaşlar 112 acil servisi arayarak yardım istedi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde mutfakta bulunan tüpün alev alması sonucu meydana gelen yangında evin mutfağı kullanılamaz hale geldi.
Çıkan yangın sonucunda apartman sakinleri dumandan etkilendi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından dumandan etkilenen vatandaşlar tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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