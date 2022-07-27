Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 21:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Samsun'da ambulans, öğrenci servisi ve otomobilin karıştığı kazada, 2'si özel harekat polisi, 1'i öğrenci 9 kişi yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde Adem T. idaresindeki ambulans ve Hayri İ. yönetimindeki okul servisi ile 2 özel harekat polisinin bulunduğu otomobil çarpıştı.
Zincirleme kazanın etkisi ile şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 polis memuru, okul servisindeki 1 öğrenci, 1 veli ve 5 okul personeli yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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