Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 20:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti
[Fotograf: TRT Haber]
Samsun'un Atakum ilçesinde, bir inşaatın 9. katındaki iskeleden zemine düşen işçi yaşamını yitirdi.
Samsun'un Atakum ilçesinde bir inşaatın 9. katında kurulu iskelede çalıştığı sırada dengesini kaybeden işçi Özcan Demir zemine düştü.
Ağır yaralanan Demir, 112 Acil Servis ambulansıyla hastaneye kaldırıldı.
Demir, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Demir'in düşerken halatlara tutunmaya çalıştığı, bu sayede düşüşünü yavaşlattığı belirtildi.
Etiketler: Samsun İş Kazaları
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