Haber Giriş: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 19:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hatalı U dönüşü kazaya neden oldu: O anlar kamerada
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otomobil sürücüsü, hatalı U dönüşü yapan midibüs ile çarpıştı. Otomobil sürücüsünün ağır yaralandığı kaza kameraya yansıdı.
Manavgat ilçesinde, Titreyengöl istikametinden mesire alanı istikametine giden Esef Aktaş’ın kullandığı midibüs, Manavgat Belediyesi Mesire Alanı yakınlarında U dönüşü yaptığı sırada, seyir halindeki Mehmet Çetiner’in kullandığı otomobil ile çarpıştı.
Kazada midibüsün kapıları yerinden söküldü, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Otomobil sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye götürülürken, hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.
Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniyesine kaydedildi.
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